كان مثالا للأخلاق الكريمة.. فرج عامر ينعى هاني مصطفى نجم الأهلي السابق

نعى فرج عامر رئيس نادى سموحة، نجم النادي الأهلي الأسبق هاني مصطفى الذي وافته المنية مساء اليوم الجمعة، بعد معاناة مع المرض في آخر سنوات.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك: "رحم الله الكابتن هاني مصطفي كابتن الأهلي وكابتن منتخب مصر في كرة القدم ، الكابتن هاني مصطفي صاحب تاريخ طويل حافل بالإنجازات والانتصارات وكان مثالا للأخلاق الكريمة".



ولد الكابتن هانى مصطفى يوم 27 أكتوبر 1947 في حي شبرا، وبدأ ممارسة كرة القدم فى المدرسة بالإسماعيلية، ولفتت امكانياته أنظار مسئولى الأهلى لينضم لفريق الناشئين تحت 14 سنة ويتدرج فى فرق الناشئين ولعب فى مركز الجناح الأيمن وتم تصعيده للفريق الأول عام 1965 وهو فى سن الـ18 عاما.