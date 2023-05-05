خطة بقيمة 2.6 مليار يورو لدعم الشركات السويدية المتضررة من الحرب الأوكرانية

وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة على خطة قدمتها السويد بقيمة 2.6 مليار يورو (29 مليار كرونة سويدية) لدعم الشركات النشطة في جنوب البلاد التي تضررت من جراء تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، الذي اعتمدته المفوضية في 9 مارس الماضي لدعم التدابير في القطاعات التي تعتبر أساسية لتسريع التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود.

وذكرت المفوضية -في بيان نشرته على موقعها الرسمي قبل قليل- أن السويد أخطرت المفوضية، بموجب الإطار المؤقت للأزمة، بمخطط بقيمة 2.6 مليار يورو (29 مليار كرونة سويدية) لدعم الشركات في جنوب السويد التي تواجه زيادة تكاليف الطاقة في سياق الأزمة الجيوسياسية الراهنة.

وسيكون المخطط متاحا للشركات من جميع الأحجام والقطاعات النشطة في جنوب السويد، باستثناء الشركات المالية.

وأضاف البيان أنه بموجب هذا الإجراء، ستأخذ المساعدة شكل منح مباشرة وسيتم حساب مبلغ المساعدة الفردية بحساب الاستهلاك السنوي التاريخي للكهرباء للشركة بخصم ثابت لكل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستهلكة.

