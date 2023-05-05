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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ظهرت بعد غياب بنيولوك.. صور تبرز أناقة بوسي بين الماضي والحاضر

صدى البلد

عادت الفنانة بوسي للظهور مرة أخرى، بعد فترة غياب عن مواقع التواصل الاجتماعي، وعن الشاشة، بشكل جديد، وفق ما نشرته ابنتها مي نور الشريف عبر إنستجرام. 

وتعد بوسي ، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها. 

وتتميز بوسي بحفاظها على قوامها المتناسق واختيارها لاستايل يكشف عن جمالها الطبيعي، فهي لا تضع الكثيرمن مساحيق التجميل وتكتفى في أغلب إطلالتها بالبشرة الطبيعية. 

تعد بوسى إحدى النجمات اللاتى قدمن عديد من الاعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما والتليفزيون حيث كونت ثنائى بارع مع الفنان زوجها الراحل نور الشريف ولعل من أبرز هذه الأفلام “حبيبى دائما” و"العاشقان" و"قط على نار" وغيرها من الأعمال التى تعد من كلاسيكيات السينما المصرية. 

 

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صورها بين الحاضر والماضى..

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