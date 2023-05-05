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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ورش عمل حول القضايا السياسية والاقتصادية.. تعاون دبلوماسي بين مصر والسعودية

صدى البلد

وقع معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية علي برنامج للتعاون المشترك مع معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة خارجية المملكة العربية السعودية.

وجاء التوقيع على البرنامج خلال زيارة السفير وليد حجاج مدير المعهد الى الرياض تلبية لدعوة من المعهد السعودي، حيث قام بالتوقيع عليه مع الدكتور عادل العمراني المدير العام المكلف لمعهد الامير سعود الفيصل، وذلك في حضور السفير احمد فاروق سفير مصر بالرياض.

ويعتبر هذا البرنامج، الذي يمتد لمدة ثلاث سنوات، الثاني من نوعه من المعهدين المصري والسعودي منذ توقيعهما على مذكرة تفاهم للتعاون الموسع بينهما عام 2015 كما يهدف برنامج التعاون الي تنشيط وتطوير مجمل أوجه وبرامج التبادل بين المعهدين في مجال التدريب الدبلوماسي وخاصة من أجل تطوير مهارات وتأهيل شباب الدبلوماسيين المتدربين عن الجانبين، إلى جانب إقامة فعاليات وورش عمل مشتركة حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المتبادل، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة في إعداد مناهج وبرامج التدريب الدبلوماسي ذات الصلة بالدورات التي ينفذها كل معهد.

وأكد السفير وليد حجاج خلال زيارته، التزام معهد الدراسات الدبلوماسية بمشاركة الجانب السعودي خبراته الممتدة في مجال التدريب الدبلوماسي منذ تأسيسه عام 1966 وحرصه على توسيع رقعة تعاونه مع المعهد السعودي تعظيما لاستفادتهما المشتركة من تجارب بعضهما البعض.

أحمد فاروق الأمير سعود الفيصل الأمير سعود السفير وليد حجاج السفير أحمد فاروق المملكة العربية السعودية سعود الفيصل مذكرة تفاهم معهد الدراسات الدبلوماسية مملكة العربية السعودية

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