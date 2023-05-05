شوبير ينعى هاني مصطفى نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق

نعى أحمد شوبير، هاني مصطفى، نجم النادي الأهلي الأسبق، الذي وافته المنية مساء اليوم الجمعة، بعد معاناة مع المرض في السنوات الأخيرة .

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "بعد صراع طويل مع المرض انتقل الي رحمة الله الكابتن هاني مصطفي نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق خالص العزاء لأسرته وانا لله وانا اليه راجعون".



ولد الكابتن هانى مصطفى يوم 27 أكتوبر 1947 في حي شبرا، وبدأ ممارسة كرة القدم فى المدرسة بالإسماعيلية، ولفتت امكانياته أنظار مسئولى الأهلى لينضم لفريق الناشئين تحت 14 سنة ويتدرج فى فرق الناشئين ولعب فى مركز الجناح الأيمن وتم تصعيده للفريق الأول عام 1965 وهو فى سن الـ18 عاما.