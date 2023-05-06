عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تقبيلها على الخد.. شيرين وحسام حبيب يثيران الجدل عقب أزمتهما الاخيرة|شاهد

صدى البلد

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية بعد ظهورها من جديد برفقة زوجها حسام حبيب اثناء رقصه  و تقبيله لها لتشجيع زوجته خلال أدائها أغنية ضمن حفل روائع محمد الموجي . 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو جديد للفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب فى أحدث ظهور لهما أمس  .

وظهرت شيرين عبد الوهاب باطلالة انيقة ومميزة مرتدية فستانا باللون البرتقالى وهو ما كشف عن زيادة وزنها.

وتتميز الفنانة شيرين عبد الوهاب بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل من أناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها.

وفى هذا التقرير نعرض لكم أجمل صور غير منتشرة بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب.

جديد خلافات شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. طليقها يقدم بلاغ للنائب العام (تفاصيل) | المصري اليوم
شيرين وحسام بحفل روائع الموجي
والد حسام حبيب يكشف المستور.. هذه أسباب طلاق شيرين
التسريب الصوتي ليس الأول.. 3 سنوات من زواج حسام حبيب وشيرين وأزمات لا تنتهى - اليوم السابع
شيرين أمام التحقيق: حسام حبيب باع سيارتي دون علمي
حسام حبيب في تسريب صوتي: شيرين أكبر غلطة في حياتي واتصدمت فيها - الأسبوع
أبرز تصريحات شيرين عبد الوهاب ازمة شيرين وحسام حبيب حسام وشيرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

نجم الزمالك يوجه رسالة لمالك نادي بيراميدز بعد خسارته للسوبر لصالح الأهلي

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي بالسوبر

كهربا لعنتنا الأبدية.. عمرو أديب ساخرا: هو جمهور الزمالك كان هيقعد فين؟!

إغماء ورعب وخناقة وزفة.. 4 مشاهد في كأس السوبر أثارت الجماهير

عاجل| بينها مواجهة الأهلي.. حرمان الترجي التونسي 4 مباريات من الجمهور

بعد محضر السرقة .. فيديو صادم لـ زوجة حسن شاكوش | شاهد

موضوعات متعلقة

بعد تصدرها التريند .. 20 صورة لـ رضوى الشربينى تخطف الأنظار

بعد سجودها في فرحهم .. إطلالات زوجة حسن شاكوش عقب اتهامها له بالسرقة

بفستان مجسم.. سارة سلامة تثير الجدل بأنوثتها

طريقة عمل البسبوسة بسهولة

بأكياس الثلج.. طرق علاج التهاب مفاصل اليدين

يزيد الخصوبة.. فوائد خارقة لتناول كوب من عصير البنجر

تريند تانى.. إطلالات ملكة جمال السعودية تثير ضجة على السوشيال ميديا

"بروح بليل متأخر"..١٠ صور أثارت الجدل لمنة فضالى بعد تصريحاتها عن الزواج

ترشيحاتنا

أمريكا .. انخفاض غير مسبوق في معدل البطالة

كيف يكون الأدب مع الرسول بعد وفاته؟.. علي جمعة يوضح

للباحثين عن الدفع الرباعي .. سعر تويوتا فورتشنر 2023 بمصر

الغيها فورا.. 200 تطبيق لأندرويد وآيفون تسرق بياناتك المصرفية.. القائمة الكاملة

عمرو أديب يسخر من مباراة الأهلي وبيراميدز.. تحذير عاجل من الأرصاد.. حقيقة اعتزال عبلة كامل| توك شو

القهوة بالملح .. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تقبيلها على الخد.. شيرين وحسام حبيب يثيران الجدل عقب أزمتهما الاخيرة|شاهد

بألوان صيفية.. أنغام تخطف الأنظار في حفل روائع الموجي

إغماء ورعب وخناقة وزفة.. 4 مشاهد في كأس السوبر أثارت الجماهير

طريقة عجة البطاطس المبشورة بالبيض

فيديو

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ