بعد تقبيلها على الخد.. شيرين وحسام حبيب يثيران الجدل عقب أزمتهما الاخيرة|شاهد

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية بعد ظهورها من جديد برفقة زوجها حسام حبيب اثناء رقصه و تقبيله لها لتشجيع زوجته خلال أدائها أغنية ضمن حفل روائع محمد الموجي .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو جديد للفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب فى أحدث ظهور لهما أمس .

وظهرت شيرين عبد الوهاب باطلالة انيقة ومميزة مرتدية فستانا باللون البرتقالى وهو ما كشف عن زيادة وزنها.

وتتميز الفنانة شيرين عبد الوهاب بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل من أناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها.

وفى هذا التقرير نعرض لكم أجمل صور غير منتشرة بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب.