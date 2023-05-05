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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غرق 3 طلاب في ترعة بالشرقية .. ومديرية التعليم تنعاهم

صدى البلد

لقي ثلاثة تلاميذ مصرعهم غرقا بمياه ترعة بالشرقية أثناء استحمامهم بدائرة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى أبو حماد باستقبال 3 جثامين لتلاميذ مدارس بمركز أبو حماد وتم التحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة والتصريح بدفنهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعهم أثناء استحمامهم بمياه ترعة بدائرة مركز أبوحماد وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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ونعت مديرية التربية والتعليم بالشرقية وفاه التلاميذ الثلاثة من خلال بيان إعلامي، جاء فيه: ينعي  محمد فؤاد الرشيدي  مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية ووكيل المديرية ومديرو عموم المديرية ومديرو عموم ووكلاء الادارات التعليمية وجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم بالشرقية بمزيد من الحزن والأسي التلاميذ: المرحوم محمود أحمد رفعت بالصف الرابع بمدرسة بحطيط الابتدائيه المشتركة والمرحوم آدم محمد عاطف بالصف الرابع بمدرسة الشهيد قطب دياب الإبتدائية المشتركة رقم ٢ والمرحوم حسن عادل محمد مرسي بالصف الاول الاعدادى بمدرسة بحطيط الاعدادية المشتركة التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية إثر وفاتهم غرقا مساء يوم الخميس أثناء الاستحمام بترعة المشروع المتفرعة من ترعة الإسماعيلية بين قريتي بحطيط وكفر عياد بمركز أبو حماد، سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم  فسيح جناته وينعم عليهم بعفوه ورضوانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الأجهزة الامنية الإدارات التعليمية الاجهزة الامن التربية والتعليم النيابة العامة تحرير محضر تصريح بدفن

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