محمد صلاح عبدالفتاح: ثنائي بيراميدز يستحق الطرد وحكام تقنية الفيديو متميزون

علق الخبير التحكيمي محمد صلاح عبدالفتاح، على الحالات التحكيمية الخاصة بالشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي السوبر المصري.

وقال محمد صلاح عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM:" حكام تقنية الفيديو اليوم ادائهم أكثر من رائع".

وتابع :"الشوط الأول مليئ بالمشاكل التحكيمية حتى الآن وبيراميدز كان من الممكن أن يفقد كل من علي جبر ومحمد الشيبي".

واكمل :" البطاقة الصفراء لعلي جبر في الدقيقة الأولى صحيحة 100% والحالة لم تستحق البطاقة الحمراء، تمركز المدافعين في الحالة كان يسمح بوصول مدافع اخر بعد علي جبر للكرة ولذلك لا تستحق البطاقة الحمراء".

وأضاف محمد صلاح:" الشيبي في الدقيقة 11 استحق بطاقة صفراء بعد شده لـ أحمد عبدالقادر جناح الأهلي وبيرسي تاو أيضاً أستحق بطاقة صفراء".

واستطرد :" هناك تلاحم حدث بين محمد الشناوي حارس الأهلي ومحمد الشيبي ظهير بيراميدز، والأخير يستحق الحصول على بطاقة صفراء بسبب تدخله القوي".

وأشار:" علي جبر في الدقيقة 32 استحق بطاقة صفراء ثانيه وطرد بسبب استخدام يده لإيقاف تسديدة أحمد القندوسي لاعب الأهلي".

واختتم:" حكم تقنية الفيديو أدائهم أكثر من رائع وينفذون القانون بشكل رائع وهذا ظهر في تدخل محمد شريف القوي مع مدافع بيراميدز واللاعب استحق البطاقة الصفراء وحكام تقنية الفيديو لم يستدعوا البنا لأن الحالة لا تستحق بطاقة حمراء".