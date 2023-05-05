عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح عبدالفتاح: ثنائي بيراميدز يستحق الطرد وحكام تقنية الفيديو متميزون

محمد صلاح عبدالفتاح:
محمد صلاح عبدالفتاح: ثنائي بيراميدز يستحق الطرد وحكام تقنية

علق الخبير التحكيمي محمد صلاح عبدالفتاح، على الحالات التحكيمية الخاصة بالشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي السوبر المصري.

وقال محمد صلاح عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM:" حكام تقنية الفيديو اليوم ادائهم أكثر من رائع".

وتابع :"الشوط الأول مليئ بالمشاكل التحكيمية حتى الآن وبيراميدز كان من الممكن أن يفقد كل من علي جبر ومحمد الشيبي".

واكمل :" البطاقة الصفراء لعلي جبر في الدقيقة الأولى صحيحة 100% والحالة لم تستحق البطاقة الحمراء، تمركز المدافعين في الحالة كان يسمح بوصول مدافع اخر بعد علي جبر للكرة ولذلك لا تستحق البطاقة الحمراء".

وأضاف محمد صلاح:" الشيبي في الدقيقة 11 استحق بطاقة صفراء بعد شده لـ أحمد عبدالقادر جناح الأهلي وبيرسي تاو أيضاً أستحق بطاقة صفراء".

واستطرد :" هناك تلاحم حدث بين محمد الشناوي حارس الأهلي ومحمد الشيبي ظهير بيراميدز، والأخير يستحق الحصول على بطاقة صفراء بسبب تدخله القوي".

وأشار:" علي جبر في الدقيقة 32 استحق بطاقة صفراء ثانيه وطرد بسبب استخدام يده لإيقاف تسديدة أحمد القندوسي لاعب الأهلي".

واختتم:" حكم تقنية الفيديو أدائهم أكثر من رائع وينفذون القانون بشكل رائع وهذا ظهر في تدخل محمد شريف القوي مع مدافع بيراميدز واللاعب استحق البطاقة الصفراء وحكام تقنية الفيديو لم يستدعوا البنا لأن الحالة لا تستحق بطاقة حمراء".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طردها وسرق شبكتها.. جدل على السوشيال ميديا بعد خناقة حسن شاكوش وزوجته

اتخانقوا في رمضان.. تفاصيل أزمة حسن شاكوش وزوجته بعد محضر السرقة| خاص

طردها من البيت| زوجة حسن شاكوش تتهمه بالسرقة بعد سجودها يوم جوازهم

بث مباشر الآن.. مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر 0-0 والقنوات الناقلة

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

محمود حميدة: لن أعمل مع محمد رمضان مرة أخرى

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

ميدو ينعى هاني مصطفى لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق

ترشيحاتنا

حشود غفيرة.. الآلاف يتزاحمون لحضور درس أسامة الأزهري بإندونيسيا| صور

أبويا مات .. حمادة صميدة يعلن وفاة والده

الأسعار الجديدة لـ 5 سيارات رياضية في مصر .. صور

خبير: لابد من تحرك دبلوماسي عربي حيال السودان

اجعل موبايلك الأندرويد أسرع مرتين.. بخطوة واحدة

مدد تخزين اللحوم والأسماك والدواجن في الفريزر.. ومفاجأة بخصوص الخضروات والفواكه| ملف كامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهرت بعد غياب بنيولوك.. صور تبرز أناقة بوسي بين الماضي والحاضر

بعد تصدرها التريند.. صور جديدة لـ ياسمين عز قبل الشهرة

زوجة أحمد فهمي بإطلالة مبهجة على شاطئ البحر.. صور

بعد تصدرها التريند .. 20 صورة لـ رضوى الشربينى تخطف الأنظار

فيديو

كتابة مذكراتي.. السفيرة نبيلة مكرم تكشف عن أزمة ابنها ودعم الرئيس/فيديو جراف

أماكن رؤيته ومدته..  تفاصيل أول خسوف شبه ظلي للقمر في 2023

أم كلثوم بتخوف.. شيرين عبد الوهاب تتألق مجددا بحفل روائع الموجي

مُش مخدرات ولا منشطات .. شريف إكرامي يكشف تفاصيل قرار إيقافه من الكاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ