رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يكشف مفاجأة عن أعداد وفيات فيروس كورونا عالميًا

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، من روما، إن هناك 7 ملايين حالة وفاة؛ بسبب جائحة كوفيد-19، وأن الكثير من الدول تفتقد وسائل التشخيص السريع للوباء.

وأضاف "عودة" في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه يوجد أكثر من 670 مليون حالة إصابة بوباء كوفيد-19، وهناك أكثر من 660 مليون حالة تعافٍ من الوباء، موضحًا أن انتهاء الوباء في العالم يُحدد بوصول أعداد المتعافين لنفس أعداد المصابين.

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، أن دور منظمة الصحة العالمية خلال جائحة كورونا لم يكن شفافًا منذ البداية، وهناك أخطاء كثيرة؛ بسبب عدم التعاون بين الدول.

وقالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إن "كوفيد-19"، لم يعد يُشكل حالة صحية عالمية طارئة، في خطوة كبيرة نحو نهاية الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 6.9 مليون شخص، وأضرت بالاقتصاد العالمي والمجتمعات، وفقًا لوكالة "رويترز".