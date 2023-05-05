أبو مسلم: البنا يحاول العبور بالسوبر دون أزمات.. ويجب إشراك ديانج والشحات

أكد أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق، أن محمود البنا حكم مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد بيراميدز، في كأس السوبر المصري، أخطأ في أكثر من لعبة.

وتابع أبو مسلم خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "هناك أكثر من لعبة كان يستحق فيها كروت حمراء للاعبي بيراميدز، ولكن البنا يحاول الخروج بالمباراة بدون أي أزمات".

واختتم أحمد أبو مسلم: "بيراميدز استحوذ على الشوط الأول بشكل كبير، وأحمد قندوسي غير قادر على مساعدة محمد شريف في الهجوم، وعلى كولر إشراك ديانج وحسين الشحات، حتى لا يفلت زمام الأمور".