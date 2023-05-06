انطلاق الدورة 56 لشباب الصحفيين الأفارقة بمبنى ماسبيرو.. اليوم

تنطلق اليوم السبت الدورة 56 لشباب الصحفيين الأفارقة بمبنى ماسبيرو، وتضم 15 صحفيا يمثلون 15 دولة إضافة إلى خمسة من الصحفيين المصريين.

ينظم الدورة اتحاد الصحفيين الأفريقيين برئاسة محفوظ الأنصاري بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر.

وتناقش الدورة عدة موضوعات من بينها اتفاقية التجارة الحرة الافريقية وتمكين المرأة والشباب والعلاقات المصرية الافريقية وحقوق الانسان ودور الاعلام في بناء وعي الشعوب بالإضافة إلى مستقبل الصحافة الورقية والإليكترونية والطاقة في افريقيا وقضايا البيئة وتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية على افريقيا.



ويشارك في الدورة السفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشؤون الافريقية بمحاضرة بعنوان العلاقات المصرية الافريقية في ضوء التطورات الدولية الاخيرة.

زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات الاعلامية



وتشمل الدورة زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات الاعلامية والمشروعات القومية للاطلاع على ما تشهده مصر من إنجازات في البنيه التحتية على كافة المستويات بالاضافة للقيام بزيارات للمناطق السياحية والاثرية المختلفة.

وذكر الاتحاد في بيان له أن الدورة تعقد بمشاركة نقيبي الصحفيين في دولتي زيمبابوى وجنوب السودان.



وتعقد الدورة لمدة ثلاثة أسابيع في الفترة من ٦ وحتى ٢٥ مايو الجاري بالقاهرة.

وكانت لجنة التدريب بمجلس نقابة الصحفيين حددت شروط الالتحاق بالدورة؛ وهي إجادة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وأن يتراوح سن المتقدمين بين٢٠ و٣٥ عاما، وألا يسبق للزميل المشاركة في دورة من الدورات السابقة.