عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق الدورة 56 لشباب الصحفيين الأفارقة بمبنى ماسبيرو.. اليوم

صدى البلد

تنطلق اليوم  السبت الدورة 56 لشباب الصحفيين الأفارقة بمبنى ماسبيرو، وتضم 15 صحفيا يمثلون 15 دولة إضافة إلى خمسة من الصحفيين المصريين. 

ينظم الدورة اتحاد الصحفيين الأفريقيين  برئاسة محفوظ الأنصاري بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر. 

وتناقش الدورة عدة موضوعات من بينها اتفاقية التجارة الحرة الافريقية وتمكين المرأة والشباب والعلاقات المصرية الافريقية وحقوق الانسان ودور الاعلام في بناء وعي الشعوب بالإضافة إلى مستقبل الصحافة الورقية والإليكترونية والطاقة في افريقيا وقضايا البيئة وتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية على افريقيا.


ويشارك في الدورة السفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشؤون الافريقية بمحاضرة بعنوان العلاقات المصرية الافريقية في ضوء التطورات الدولية الاخيرة.

 زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات الاعلامية


وتشمل الدورة زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات الاعلامية والمشروعات القومية للاطلاع على ما تشهده مصر من إنجازات في البنيه التحتية على كافة المستويات بالاضافة للقيام بزيارات للمناطق السياحية والاثرية المختلفة.
وذكر الاتحاد في بيان له  أن الدورة تعقد بمشاركة نقيبي الصحفيين في دولتي زيمبابوى وجنوب السودان. 


وتعقد الدورة لمدة ثلاثة أسابيع في الفترة من ٦ وحتى ٢٥ مايو الجاري بالقاهرة.

وكانت لجنة التدريب بمجلس نقابة الصحفيين حددت شروط الالتحاق بالدورة؛ وهي إجادة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وأن يتراوح سن المتقدمين بين٢٠ و٣٥ عاما، وألا يسبق للزميل المشاركة في دورة من الدورات السابقة.

الدورة 56 شباب الصحفيين شباب الصحفيين الأفارقة ماسبيرو 15 دولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي بالسوبر

زنا محارم وعلاقة غير مشروعة| حكاية أم زياد وقصة اكتشاف أفعال نجليها المشينة.. تفاصيل

نجم الزمالك يوجه رسالة لمالك نادي بيراميدز بعد خسارته للسوبر لصالح الأهلي

القصة ناقصة| أول تعليق من حسن شاكوش بعد اتهامه بطرد زوجته وسرقتها

كهربا لعنتنا الأبدية.. عمرو أديب ساخرا: هو جمهور الزمالك كان هيقعد فين؟!

محمود حميدة: لن أعمل مع محمد رمضان مرة أخرى

ترشيحاتنا

4 كلمات تمنحك 90 حسنة وتذهب عنك مثيلتها من السيئات.. لا تغفلها

40 جنيها للبلطي الأسواني.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 6 مايو 2023

انطلاق الدورة 56 لشباب الصحفيين الأفارقة بمبنى ماسبيرو.. اليوم

يسرا: الموجي صاحب أجمل ألحان في الدنيا

اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل في مطروح

بيان مشترك.. ترحيب سعودي أمريكي بمحادثات القوات المسلحة السودانية مع ميليشيا الدعم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرع طريقة للتخلص من الصلع وتطويل الشعر.. إكليل الجبل يتصدر TikTok

بعد هجومها على زوجة حسن شاكوش.. اطلالات أثارت ضجة حول رضوى الشربيني

إكتشف العلاج المنزلي الأرخص والأكثر فاعلية للبواسير

دخلتها القسم بعد شهرين جواز.. رضوى الشربيني تثير جدلا حول أزمة حسن شاكوش

فيديو

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ