برلماني يوضح القضايا ذات الأولوية ضمن جلسات الحوار الوطني

قال أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن لجنة التضامن بمجلس النواب قامت بعمل زيارات متكررة للجماعات المصرية الخاصة منها والعامة للاستماع للطلاب والتعرف على فكر الشباب، موضحًا أنه قام بزيارة 108 جامعات لسماع صوت الطلبة تجاه القضايا التي يعاني منها الشعب المصري، وهذه الزيارات الكثيرة أبرزت مدى قوة تفكير الشباب المصري.

وأضاف «فتحي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السلطة التشريعية»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه من بين المطالبات التي طالب بها الشباب فصل وزارة الشباب عن الرياضة، فضلا عن مطالبتهم بتغيير اللائحة التي تنظم العمل داخل اتحاد الجامعات، كما تحدثوا بأكثرية عن الاهتمام بملف ذوي الإعاقة، عودة الجمهور للاستاد من أجل عودة روح الرياضة في مصر من جديد.

واستطرد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه تم بذل الكثير من الجهود أثناء فترة التحضير للحوار الوطني،كما أن المواطنين يمكنهم التواصل الآن على الصحافة الرسمية للحوار الوطني من أجل المشاركة في حل القضايا والأزمات التي يشهدها المجتمع المصري، "نلاحظ طاقة إيجابية كبيرة جداً خاصة وأن هناك عدد كبير من المقترحات المقدمة لحل الأزمات القابلة للتنفيذ".