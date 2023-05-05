صوت مصر: الأحزاب تحركت فور دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني العام الماضي

قال الدكتور نصر سليمان رئيس حزب صوت مصر، إن مستقبل الأحزاب في مصر بدأ بعد توجيهات الرئيس السيسي بالحوار الوطني من جلسة إفطار الأسرة المصرية.

وأضاف الدكتور نصر سليمان رئيس حزب صوت مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الأحزاب تحركت فور دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني العام الماضي".



وأشار الدكتور نصر سليمان رئيس حزب صوت مصر، إلى أن الأحزاب قدمت مقترحاتها في الحوار الوطني، موضحا: "الحوار الوطني مفتوح أمام الجميع ولا يوجد إقصاء لأي أحد من الفئات السياسية أو المواطنين العاديين أو المجتمع المدني أو رؤساء الأحزاب".

وأكد الدكتور نصر سليمان رئيس حزب صوت مصر،: "الحوار الوطني جاء في الوقت المناسب للوقوف بجوار الدولة المصرية"، مضيفا: "العالم يتحدث عن المحور الاقتصادي وذلك بسبب أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة في السودان، وعلينا الاتحاد والوقوف بجوار البلد في هذه المرحلة".