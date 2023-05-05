"الموسيقيين" تكشف مفاجأة بشأن إيقاف مسلم عن الغناء

كشف الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، تفاصيل إيقاف مؤدي المهرجانات مسلم عن العمل، قائلا: إن مسلم يريد التنصل من التعاقد والتزاماته مع إحدى شركات الإنتاج التي وقع لها برعاية والدته لأنها كانت الوصية عليه وقت توقيع العقد.

وأضاف المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر فضائية “الحدث اليوم”: “طالبنا مسلم بضرورة الالتزام بجميع البنود المدونة في عقد مع شركة الإنتاج، وفوجئنا بإعلانه عن إحياء حفلة في المدرسة الدولية الأمريكية بالدقهلية ضربا بقرارات النقابة عرض الحائط وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إقامة الحفلة”.

وحذر المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، إيقاف مؤدي المهرجانات مسلم من طرح أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم " سابوك في البيت"، لافتا إلى أن النقابة لن نقف مغلولة الأيدي وسيطبق عليه غرامة لأنه يمارس مهنة بدون ترخيص".