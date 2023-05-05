مفاجأة مدوية.. جاريدو يرحل عن الوداد المغربي قبل مواجهة صن داونز

شهدت الساعات القليلة الماضية قرارا مفاجئا من الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لنادي الوداد، بعدما ودع الفريق المغربي قبل أيام من مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.



ويواجه فريق الوداد المغربي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وكتب جاريدو عبر صفحته الرسمية على إنستجرام قائلاً: " "شكرا لكم جميعا، الجماهير واللاعبين وطاقم النادي والرئيس، لقد كانت فترة رائعة تمكنت فيها من العيش مع هذا الفريق الرائع".



وأضاف:"أحترم قرار الرئيس بألم لأنني لن أتمكن من الفوز بالألقاب القريبة جدًا والتي كنت أضعها أمامي لتحقيقها، حظا سعيدا في المستقبل".



يُذكر أن الوداد المغربي قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما نجح في إقصاء فريق سيمبا التنزاني.