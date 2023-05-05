عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الباز يشكر السعودية على تكريم الراحل محمد الموجي

محمد الموجي
محمد الموجي

قدم الإعلامي محمد الباز،  الشكر للمملكة العربية السعودية على تكريم اسم الموسيقار الراحل محمد الموجي، مشيرًا إلى أن الاحتفالية استهدفت تذكير الشعب العربي بالموسيقار الكبير.

وأضاف الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن اللافت في احتفالية أمس، أن المطربين الذين غنوا لعبدالحليم حافظ أغاني لحنها الموسيقار محمد الموجي جعلونا نكتشف أن مصر كانت تمتلك مطربًا جبارًا في إحساسه وأدائه وقدرته على تقديم السهل الممتنع.


ولفت  الباز، إلى أن أي مطرب يغني للقامات الكبيرة أمثال عبدالحليم حافظ وأم كلثوم لا ينجح بالقدر الكافي، لأن أمثال هؤلاء امتلكوا أصواتًا صعب تكرارها اليوم، وخاضوا مشوار نجاح لا يستطيع البعض الآن السير فيه.

أقيمت مساء أمس الخميس احتفالية كبرى بالرياض بالمملكة العربية السعودية بمسرح أبوبكر سالم، لتخليد روائع الموسيقار والملحن الكبير الراحل محمد الموجي.

احتفالية كبرى اخر النهار الإعلامي محمد الباز الراحل محمد الموجي السعودية العربية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة صادمة لـ حسن شاكوش بعد محضر زوجته في قسم الشرطة

اتخانقوا في رمضان.. تفاصيل أزمة حسن شاكوش وزوجته بعد محضر السرقة| خاص

طردها وسرق شبكتها.. جدل على السوشيال ميديا بعد خناقة حسن شاكوش وزوجته

بث مباشر الآن.. مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر 1-0 والقنوات الناقلة

طردها من البيت| زوجة حسن شاكوش تتهمه بالسرقة بعد سجودها يوم جوازهم

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

محمود حميدة: لن أعمل مع محمد رمضان مرة أخرى

ترشيحاتنا

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

للمرة الـ13.. الأهلي يهزم بيراميدز بهدف ويتوج بلقب السوبر المصري

بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن مفاوضات الهدنة

كهربا يهدر الهدف الثاني لـ الأهلي أمام بيراميدز في السوبر المصري

السعر الجديد لأصغر سيارات فيات في مصر .. صور

لو موبايلك سامسونج.. ميزة مخفية في Gallery بتحسن جودة الصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنوع من الطحالب .. نجوى كرم بـ فستان أسطوري على غلاف ألبومها كاريزما

إحساس وصوت عظيم.. إطلالات تكشف أناقة واحتشام مي فاروق

بعد محضر السرقة .. فيديو صادم لـ زوجة حسن شاكوش | شاهد

يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر فستان شيرين عبد الوهاب المنقط يثير الجدل

فيديو

كتابة مذكراتي.. السفيرة نبيلة مكرم تكشف عن أزمة ابنها ودعم الرئيس/فيديو جراف

أماكن رؤيته ومدته..  تفاصيل أول خسوف شبه ظلي للقمر في 2023

أم كلثوم بتخوف.. شيرين عبد الوهاب تتألق مجددا بحفل روائع الموجي

مُش مخدرات ولا منشطات .. شريف إكرامي يكشف تفاصيل قرار إيقافه من الكاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ