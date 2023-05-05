إصابة لاعب الأهلي عقب انتهاء مباراة السوبر

أعلن الإعلامي هاني حتحوت عن إصابة محمود متولي لاعب الأهلي بعد نهاية لقاء السوبر ضد بيراميدز.

وكتب هاني حتحوت من خلال حسابه الشخصي تويتر: "مليون سلامة عليك يا متولي يارب.. ربنا يسلم يارب،

‏الحمد لله فاق الحمد لله".

فاز النادي الأهلي على نظيره بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في إطار بطولة كأس السوبر المصري .

أحرز هدف الأهلي الوحيد في شباك بيراميدز على معلول من ركلة جزاء.

وحصد النادي الأهلي لقب السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه على حساب بيراميدز.