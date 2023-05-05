لاعب الزمالك السابق بعد فوز الأهلي على بيراميدز: أقوى مباريات السوبر

احتفل إبراهيم سعيد لاعب النادي الزمالك السابق بفوز النادي الاهلي بكاس السوبر علي بيراميدز .
وكتب سعيد من خلال حسابه الشخصي تويتر :" البطولات تبحث عنه كالعادة مبروك للنادي الاهلي وجماهيره الفوز بالسوبر المصري في أقوى مباريات السوبر المصري أمام بيراميدز حقيقي مباراة ممتعة
وقدم الشكر لدولة الإمارات على التنظيم حقيقي روعة في كل شئ استمتعنا بمباراة كبيرة
مبروك للأهلي.
فاز النادي الأهلي على نظيره بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في إطار بطولة كأس السوبر المصري .
أحرز هدف الأهلي الوحيد في شباك بيراميدز على معلول من ركلة جزاء.
وحصد النادي الأهلي لقب السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه على حساب بيراميدز.