لاعب الزمالك السابق بعد فوز الأهلي على بيراميدز: أقوى مباريات السوبر

احتفل إبراهيم سعيد لاعب النادي الزمالك السابق بفوز النادي الاهلي بكاس السوبر علي بيراميدز .

وكتب سعيد من خلال حسابه الشخصي تويتر :" البطولات تبحث عنه كالعادة مبروك للنادي الاهلي وجماهيره ‏الفوز بالسوبر المصري ‏في أقوى مباريات السوبر المصري أمام بيراميدز ‏حقيقي مباراة ممتعة

وقدم الشكر لدولة الإمارات على التنظيم حقيقي روعة في كل شئ استمتعنا بمباراة كبيرة

‏مبروك للأهلي.



فاز النادي الأهلي على نظيره بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في إطار بطولة كأس السوبر المصري .

أحرز هدف الأهلي الوحيد في شباك بيراميدز على معلول من ركلة جزاء.

وحصد النادي الأهلي لقب السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه على حساب بيراميدز.