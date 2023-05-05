لحظة تتويج النادي الأهلي بلقب السوبر المصري

تسلم محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي، كأس السوبر، للاحتفال مع اللاعبين، بعد الفوز على بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستادمحمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية.

أحرز هدف الأهلي الوحيد في شباك بيراميدز على معلول من ركلة جزاء.

وحصد النادي الأهلي لقب السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه على حساب بيراميدز.

بدأ اللقاء بضغط من فريق بيراميدز وراوغ مصطفى فتحي دفاعات الأهلي لكن مدافع المارد الأحمر نجح فى إبعاد الكرة.

ونجح على جبر مدافع بيراميدز في إفشال إحدى الكرات الخطيرة للنادي الاهلي امام منطقة الجزاء وتسبب فى ضربة حرة للمنافس .

وفشل أحمد عبدالقادر فى السيطرة على الكرة التي أرسلها على معلول داخل منطقة الجزاء لتمر الي جوار مرمي فريق بيراميدز في الدقيقة الثانية.

وحصل النادي الأهلي على ضربة ركنية في الدقيقة الخامسة أرسلها على معلول وتنجح دفاعات بيراميدز فى التشتيت الي منتصف الملعب.

وقاد أحمد عبدالقادر هجمة فى الدقيق الثامنة وارسل الكرة داخل منطقة الجزاء تمر من اعلى رأس محمد شريف داخل منطقة الجزاء لفريق بيراميدز .

واحتسب حكم اللقاء ضربة حرة لصالح بيراميدز عقب تعرض وليد الكرتي الي عرقلة من جانب محمد هاني لاعب الأهلي في الدقيق التاسعة.

وتعرض رمضان صبحي نجم بيراميدز الي عرقلة من جانب مروان عطية لاعب الاهلي.

وسدد أحمد توفيق لاعب بيراميدز كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي وارتدت ويبعدها محمد عبدالمنعم الي ضربة ركنية في الدقيقة 16.

ونجح حمدى فتحي لاعب الأهلي في الدقيقة 17 في إنقاذ فريقه من فرصة خطيرة قادها رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز .