أداء رائع.. أحمد موسى يهنئ الأهلي بعد الفوز بالسوبر أمام بيراميدز

هنأ الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج علي مسؤوليتي المذاع علي قناة صدي البلد ، النادي الأهلي بعد الفوز بكاس السوبر علي بيراميدز .
وكتب موسى من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : الأهلي السوبر يحقق السوبر
مبرووووك للأهلي علي الآداء الرائع والبطولة ….
مبروووك للجماهير العظيمة
ولكل أبطال الأهلي والجهاز الفني ومجلس الادارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب … ..
فاز النادي الأهلي على نظيره بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في إطار بطولة كأس السوبر المصري .
أحرز هدف الأهلي الوحيد في شباك بيراميدز على معلول من ركلة جزاء.
وحصد النادي الأهلي لقب السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه على حساب بيراميدز.