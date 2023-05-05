أداء رائع.. أحمد موسى يهنئ الأهلي بعد الفوز بالسوبر أمام بيراميدز

هنأ الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج علي مسؤوليتي المذاع علي قناة صدي البلد ، النادي الأهلي بعد الفوز بكاس السوبر علي بيراميدز .

وكتب موسى من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : الأهلي السوبر يحقق السوبر

مبرووووك للأهلي علي الآداء الرائع والبطولة ….

مبروووك للجماهير العظيمة

ولكل أبطال الأهلي والجهاز الفني ومجلس الادارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب … ..



فاز النادي الأهلي على نظيره بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في إطار بطولة كأس السوبر المصري .

أحرز هدف الأهلي الوحيد في شباك بيراميدز على معلول من ركلة جزاء.

وحصد النادي الأهلي لقب السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه على حساب بيراميدز.