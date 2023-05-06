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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. جامعة عين شمس تنظم معرض «الطالب المنتج».. تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها ورشة لمجلس الاستشعار عن بعد الإثنين المقبل

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

غدًا.. جامعة عين شمس تنظم معرض «الطالب المنتج» بمشاركة الأسر المنتجة

تنظم وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس معرض " الطالب المنتج" بمشاركة الأسر المنتجة.

 

لاستشعار عن بعد ينظم ورشة " تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها فى مصر – الفرص والتحديات ".. الإثنين المقبل

ينظم مجلس بحوث الفضاء والاستشعار عن بعد ورشة عمل بعنوان " تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها فى مصر – الفرص والتحديات "، سوف تعقد ورشة العمل فى التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 8/5/2023 بقاعة المؤتمرات بالمعهد القومى للبحوث القلكية والجيوفيزيقية

اتحاد طلاب هندسة القاهرة يعلن عن إقامة بطولتي كرة قدم وتنس طاولة

أعلنت  اللجنة الرياضية باتحاد طلاب هندسة جامعة القاهرة  ، عن إقامة بطولتي كرة قدم وتنس طاولة بنين وبنات لطلاب الفرقة الاعدادية فقط بالتعاون مع ادارة رعاية الشباب .

 

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