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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحفيين تنظم دورة "مهارات الديسك والكتابة"

صدى البلد

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب عن تنظيم الدورة التدريبية "مهارات الديسك والكتابة الصحفية" لإكساب الصحفى خبرات الصياغة الصحفية الاحترافية.


وتجمع الدورة بين الجانبين النظري والعملي وتشمل محاور هي؛ برنامج لاكتشاف مهارات الكتابة، وخصائص الكتابة الصحفية مقارنة بالكتابة العلمية والأدبية، وسمات الكتابة الإخبارية: (كتابة الخبر البسيط، والخبر المركب، والقصة الخبرية، والتقرير الإخباري، والتحليل الإخباري)، ومهارات كتابة العناوين الصحفية وأنواعها، ومهارات معالجة الأخطاء الشائعة في الصياغة،  وأساليب كتابة التحقيق الصحفي والحوار الصحفي.

كما تشمل الدورة توضيح معالجة الأرقام فى الكتابة الصحفية، وعلامات الترقيم.

وتعقد الدورة بنظام الساعات المعتمدة: 16 ساعة تدريبية خلال 8 محاضرات على مدار شهر، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بنقابة الصحفيين.
 

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