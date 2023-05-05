مقتل 100 شخص في فيضانات بالكونغو

تعرضت جمهورية الكونغو الديمقراطية لفيضانات، توفي علي إثرها حوالي مئة قتيل في إقليم جنوب كيفو بشرق البلاد، بحسب حصيلة لا تزال غير نهائية.

وقال مسئول في المنطقة المتضررة لفرانس برس:" إن الحصيلة غير النهائية بلغت مئة قتيل"، وغرقت قرى في منطقة كاليهي وارتفع منسوب البحيرات الى حد كبير.

وأضاف كارهيبوا أن الأمطار جرفت مئات المنازل قائلا :"حتى أن المياه فاجأت باعة وزبائنهم في الأسواق".

وقال مقرر المجتمع المدني في المنطقة: "الامطار بدأت قرابة الساعة 17,00 وما لبثت البحيرة أن جرفت القرويين، لقد خسرت والدي ووالدتي وأحد عشر طفلا كانوا في منزلي".

وأشار النائب عن كاليهي فيتال موهيني لإذاعة محلية اليوم:"أضرار مدمرة، بشرية ومادية".