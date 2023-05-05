بعد خروجه مصابا| محمود متولي يكشف تفاصيل حالته

طمأن محمود متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، الجماهير على حالته الصحية بعد سقوطه على أرض الملعب، في اللحظات الأخيرة من مباراة كأس السوبر المصري أمام بيراميدز، والتي انتهت بفوز الأهلي 1 - صفر وتتويجه بالبطولة.

وأكد متولي، أنه بخير وحالته الصحية جيدة، وأبدى سعادته البالغة بالتتويج بلقب كأس السوبر للمرة الـ13 في تاريخ النادي، وقال إن التتويج بالبطولة مستحق.

وتعليقًا على المواجهة المقبلة أمام الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال متولي: «نسعى دائمًا للفوز بكل مباراة، ونعتبر أن كل المباريات مباريات كؤوس، وسنستعد بقوة للمباراة».