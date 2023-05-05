بسيارة نقل المصابين.. هكذا احتفل لاعبو الأهلي بلقب السوبر مع متولي

دخل محمود متولي، لاعب الأهلي، في حالة إغماء بعد نهاية مباراة فريقه ضد بيراميدز والتي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد محمد بنزايد بإمارة أبو ظبي الإماراتية في مباراة السوبر المصري، وانتهت بفوز الأهلي والتتويج بلقب السوبر.

وتدخل الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي لعلاج اللاعب بعد سقوطه.

وحرص لاعبو الأهلي على وضع محمود متولي على سيارة الملعب المخصصة بنقل اللاعبين المصابين للاحتفال معه بلقب السوبر.

وقاد أحمدقندوسي السيارة ليتحول باللاعب داخل ملعب المباراة .





فاز النادي الأهلي على نظيره بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد محمد بن زايد بمدينةأبوظبي في إطار بطولة كأس السوبر المصري .

أحرز هدف الأهلي الوحيد في شباك بيراميدز علي معلول من ركلة جزاء.