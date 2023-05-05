مدرب حراس منتخب مصر السابق يكشف عن أفضل لاعب بالأهلي أمام بيراميدز

أثنى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق على أداء الأهلي خلال مواجهة بيراميدز وتتويجه بلقب السوبر المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

وقال ناجي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي نادي بطولات، وكل البطولات المحلية والأفريقية، ودائما ما يملك الخبرات اللازمة في مراحل الحسم".

وأضاف: "الشناوي كان له دورا كبيرا في فوز الأهلي بلقب السوبر، خاصة في ظل تصديه لكرة خطيرة من وليد الكرتي لاعب بيراميدز، حيث جاءت تسديدة لاعب بيراميدز من مسافة قريبة للغاية".

واختتم: "الحارسان كانا مميزان، أحمد الشناوي وكذلك محمد الشناوي، لكن حارس الأهلي قام بتصدي مؤثر للغاية".