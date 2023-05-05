نجم الأهلي السابق: انتظروا هذا اللاعب

أثنى ضياء السيد نجم الأهلي السابق على تتويج الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولر بلقب السوبر المصري بالفوز على بيراميدز بهدف دون رد.

قال ضياء السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي نادي بطولات ويستطيع التعامل مع المواجهات الصعبة، والأهلي قدم مباراة قوية ضد فريق قوي وهو بيراميدز".

وأضاف: "عجبني جدا أداء القندوسي يملك حيوية داخل الملعب، ومع الوقت سيكون لاعبا كبيرا جدا لنقل الفريق من منطقة إلى منطقة أفضل في الأمام" .

واختتم: "الأهلي يعاني من ضغط مباريات كبير، ولكن كولر يتعامل بشكل جيد ويقوم بسياسة التدوير بشكل رائع".