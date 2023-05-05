عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفوضية حقوق الإنسان : عدد كبير من السودانيين يعانون نقصا حادا في الأغذية

السودان
السودان

قال الدكتور رفعت ميرغني، رئيس مفوضية حقوق الإنسان بالسودان، إن عددًا كبيرًا من المواطنين السودانيين يعانون نقصًا حادًا في الأغذية، موضحًا أنه يجب توقف النزاع المُسلح الحالي؛ لتفادي تفاقم أزمة الأغذية في الشهور المقبلة؛ بسبب توقف الموسم الزراعي في السودان، كما أن منظمة الأمم المتحدة أعلنت أن 19 مليون مواطن سوداني، قد يعانون من سوء التغذية الحاد.

 

وأضاف «ميرغني»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن القطاع الصحي يواجه أزمة حادة؛ بسبب تعطل المستشفيات ونقص المواد والكوادر الطبية، وهناك هشاشة واضحة في النظامين الصحي والغذائي، وذكر أن الاشتباكات في الخرطوم من شأنها التأثير على كل ولايات السودان؛ بسبب نزوح أعداد كبيرة من العاصمة إلى الولايات الأخرى، والوضع الإنساني في الولايات التي نزح إليها المواطنون بالغ الصعوبة.

 

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الجاري، بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع المُتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وتفاقم للأزمات داخل وسط العاصمة السودانية من نقص للمواد الغذائية والطبية، وتوقف لعدد كبير من المستشفيات؛ بسبب تعطل التيار الكهربائي ونقص الكوادر الطبية، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

عاجل| بينها مواجهة الأهلي.. حرمان الترجي التونسي 4 مباريات من الجمهور

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

نجم الزمالك يوجه رسالة لمالك نادي بيراميدز بعد خسارته للسوبر لصالح الأهلي

لاعب الزمالك السابق بعد فوز الأهلي على بيراميدز: أقوى مباريات السوبر

كهربا لعنتنا الأبدية.. عمرو أديب ساخرا: هو جمهور الزمالك كان هيقعد فين؟!

بعد محضر السرقة .. فيديو صادم لـ زوجة حسن شاكوش | شاهد

مفاجأة صادمة لـ حسن شاكوش بعد محضر زوجته في قسم الشرطة

ترشيحاتنا

فلتوا من الزمالك يا محاظيظ.. عمرو أديب يوجه رسالة لجمهور الأهلي

أنشيلوتي: سنبذل قصارى جهدنا للتتويج بلقب كأس الملك الإسباني

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

خطوة في مشوار طويل.. أول تعليق من الخطيب بعد فوز الأهلي بالسوبر

إنخفاض 7 درجات .. الأرصاد توضح حالة الطقس غدا السبت

بسيارة نقل المصابين.. هكذا احتفل لاعبو الأهلي بلقب السوبر مع متولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عجة البطاطس المبشورة بالبيض

مصنوع من الطحالب .. نجوى كرم بـ فستان أسطوري على غلاف ألبومها كاريزما

إحساس وصوت عظيم.. إطلالات تكشف أناقة واحتشام مي فاروق

بعد محضر السرقة .. فيديو صادم لـ زوجة حسن شاكوش | شاهد

فيديو

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ