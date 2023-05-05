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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معلول: مواجهة بيراميدز كانت صعبة.. وفرحت بهتاف الجماهير

صدى البلد

أكد علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم  بالأهلي إن التتويج بلقب السوبر المصري على حساب بيراميدز لم يكن سهلًا، لأن المباراة كانت صعبة بشكل كبير، ولكن الفريق كان مستعدًّا لها بقوة وكان يعلم مدى قوة المواجهة.

وقال معلول إن التتويج بلقب السوبر سيكون دافعًا كبيرًا للفريق في المباريات المقبلة، خاصة في ظل المنافسة القوية محليًّا وإفريقيًّا.

وحرص معلول على تهنئة جماهير الأهلي والجهاز الفني ولاعبي الفريق، مؤكدًا أنه شعر بفرحة كبيرة عندما هتفت الجماهير باسمه في المدرجات، رغم أن هذا يضعه تحت ضغوط كبيرة.

وأوضح لاعب الأهلي أنه ليس من السهل التتويج ببطولتين في أسبوعين فقط، وخاصة بعد تغيير الفريق المنافس في لقاء السوبر، ومشاركة بيراميدز في اللقاء، حيث كان واضحًا للجميع أن هناك رغبة قوية لدى المنافس في التتويج بالبطولة، وحضوره للإمارات من أجل المنافسة بقوة على اللقب.

وعن المباراة المقبلة أمام الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال معلول: «لدينا وقت كافٍ لكي نحتفل اليوم بالسوبر، ومن الغد سنغلق صفحة المباراة ونستعد بقوة لمواجهة الترجي».
 

علي معلول الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي السوبر المصري بيراميدز جماهير الأهلي

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