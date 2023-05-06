عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

كريمة أبو العينين
كريمة أبو العينين

ذكر التاريخ ..أنه بعد الحرب العالمية الثانية وهزيمة ألمانيا ، وتشرذم شعبها ، وانقسامها الى المانيتين شرقية وغربية ، يقول التاريخ أن النهضة الألمانية الحالية بعد الهزيمة الساحقة ، وضياع  انتصارات ادولف هتلر ، التاريخ يقول ؛ أن الأم الألمانية كانت حينما تضع الطعام لابناءها كانت تضع أقل بكثير من المعتاد ، فكان الابن يسأل أمه عن السبب فتجيبه ؛ بأن هناك من  سرقوا طعامه ولابد أن يبذل قصارى جهده فى كافة مراحل حياته حتى يصبح قادرا على حماية طعامه من أن يسرقه السارقون والطامعون.

ذكرتنى هذه المعلومة أو القصة أو الحكاية أو أيًا كان تصنيفها ، ذكرتنى بما يحدث الآن من الإتجار بالأوطان من أجل حفنة نقود أو منصب أو إستحماء بالخارج ، هالنى ماأعلنه رجل أعمال ترعرع وكبر وكسب المليارات من هذا البلد الطيب ، ولكن للآسف يتفاخر ويصرح بأنه سينقل استثماراته خارج البلاد لأن الوضع الاقتصادى لايبشر بالخير ، لاأدرى كيف استطاع ان ينسى او يتناسى ماجمعه من مليارات ونجاحات فى هذا البلد الذى يصفه الأن بأنه غير آمن اقتصاديا ، أليس من باب أولى ان تقف بجانب بلدك فى شدتها كما ينبغى أن يكون ؟ أم أن هذا البلد تذكره فقط  وتندد به فى أوقات ضيقه وتنسى مامنحه لك ايام الرخاء والنماء !!

والمؤسف أيضا جاهرية التصريح مع علم قائله بوصفه رجل اعمال وواحدا من أثرياء العالم العشرة الكبار،  يعلم  بأن رأس المال جبان ، وبهذا التصريح العلنى الذى بثته كافة وسائل الاعلام وشيره اعداء الوطن ، هذا التصريح سيكون له سلبيات كثيرة على المستثمرين واعادة تفكيرهم فى الاستثمار أو جذب مستثمرين جدد. تصريح رجل الأعمال ليس فقط غريبا ولكنه مرفوضا ويجب محاسبته على ماذكره وتقديم اعتذار عنه ولايجب تركه هو وأهله باللعب بثوابت البلد ومفاهميها بدعوى أنهم مدعومين من الخارج ،هذا الخارج هو القائل على لسان جهابذة المملكة المتحدة : عندما يتعلق الأمر بأمن البلاد فليس هناك مصطلح ديمقراطية أو حرية . تصريح رجل الاعلام زاده امتعاضًا تصريح جديد من رجل سياسة ومخضرم فى المناصب الدبلوماسية ؛ يندد فيه هو الآخر بطريقة (السم فى العسل )باقتناء اولويات المشروعات ، وينتقد أيضا بطريقة (الهيرو ) الجديد سياسات واجراءات الدولة فى مواجهة اصحاب الأفكار الهدامة والأراء غير الوطنية . 

هذا المتحدث الدبلوماسى هو نفس الشخص الذى كان يصفق ويعدد محاسن الدولة وقادتها عندما كان له فى المسؤلية والمناصب مكان وجاه ، والان يحدثنا بسدر مفتوح عن أشياء بدت له سيئة ويطالب بتغييرها ؛ ولكن ليس هذا هو الهدف ولكن هدفه مثل هدف رجل الأعمال أخذ البلاد الى خانة التشكيك والقلق والرفض وتوابع ذلك التى بالطبع مطلبا خارجيا ملحا ملحا بعدما فشل الخارج ومؤيديه فى جر مصر الى طريق الحرب والضياع . للدبلوماسى المحنك الذى خانه تفكيره ، ولرجل الأعمال الباحث عن ضم أصفار جديدة لرصيده البنكى ، لهما ولكل من لايريدون لبلادهم الأمن والأمان نقول ونطالب هؤلاء بقواتنا ؛ أتركوها لنا فنحن ليس لنا إلا هى، لانملك سوى بلد واحدة ولانعرف العيش بعيدا عنها ولا نستطيع ايضا ، اتركوا لنا مصر ودعونا نلملم عنها جروح أفعال وكلمات الطائشين ونجمل ثوب مصر بصور وأعمال عظماء ومحبين ، دعونا مع مصرنا نقول لها بلدى وان جارت عليا عزيزة .. فلتحيا مصر وتحيا مصر وتحيا مصر 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

عاجل| بينها مواجهة الأهلي.. حرمان الترجي التونسي 4 مباريات من الجمهور

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

نجم الزمالك يوجه رسالة لمالك نادي بيراميدز بعد خسارته للسوبر لصالح الأهلي

كهربا لعنتنا الأبدية.. عمرو أديب ساخرا: هو جمهور الزمالك كان هيقعد فين؟!

بعد محضر السرقة .. فيديو صادم لـ زوجة حسن شاكوش | شاهد

لاعب الزمالك السابق بعد فوز الأهلي على بيراميدز: أقوى مباريات السوبر

مفاجأة صادمة لـ حسن شاكوش بعد محضر زوجته في قسم الشرطة

موضوعات متعلقة

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

قلوبهم شتى

ترشيحاتنا

هل تقنية الفار كانت موجودة؟.. بيراميدز يهاجم حكم مباراة الأهلي

إغماء ورعب وخناقة وزفة.. 4 مشاهد في كأس السوبر أثارت الجماهير

روسيا تبدأ هجوما على باخموت بدعم من القوات المحمولة جوا

أخبار التعليم| قمر الحليب.. بدر شوال يزين سماء مصر.. بدء التدريبات الذهنية والبدنية للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم الثلاثاء

سعر أرخص سيارة "هاتشباك" اوتوماتيك تقدمها ميتسوبيشي .. اشتري زيرو

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 6 مايو 2023 .. مزايا مالية لهؤلاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عجة البطاطس المبشورة بالبيض

مصنوع من الطحالب .. نجوى كرم بـ فستان أسطوري على غلاف ألبومها كاريزما

إحساس وصوت عظيم.. إطلالات تكشف أناقة واحتشام مي فاروق

بعد محضر السرقة .. فيديو صادم لـ زوجة حسن شاكوش | شاهد

فيديو

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ