كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

ذكر التاريخ ..أنه بعد الحرب العالمية الثانية وهزيمة ألمانيا ، وتشرذم شعبها ، وانقسامها الى المانيتين شرقية وغربية ، يقول التاريخ أن النهضة الألمانية الحالية بعد الهزيمة الساحقة ، وضياع انتصارات ادولف هتلر ، التاريخ يقول ؛ أن الأم الألمانية كانت حينما تضع الطعام لابناءها كانت تضع أقل بكثير من المعتاد ، فكان الابن يسأل أمه عن السبب فتجيبه ؛ بأن هناك من سرقوا طعامه ولابد أن يبذل قصارى جهده فى كافة مراحل حياته حتى يصبح قادرا على حماية طعامه من أن يسرقه السارقون والطامعون.

ذكرتنى هذه المعلومة أو القصة أو الحكاية أو أيًا كان تصنيفها ، ذكرتنى بما يحدث الآن من الإتجار بالأوطان من أجل حفنة نقود أو منصب أو إستحماء بالخارج ، هالنى ماأعلنه رجل أعمال ترعرع وكبر وكسب المليارات من هذا البلد الطيب ، ولكن للآسف يتفاخر ويصرح بأنه سينقل استثماراته خارج البلاد لأن الوضع الاقتصادى لايبشر بالخير ، لاأدرى كيف استطاع ان ينسى او يتناسى ماجمعه من مليارات ونجاحات فى هذا البلد الذى يصفه الأن بأنه غير آمن اقتصاديا ، أليس من باب أولى ان تقف بجانب بلدك فى شدتها كما ينبغى أن يكون ؟ أم أن هذا البلد تذكره فقط وتندد به فى أوقات ضيقه وتنسى مامنحه لك ايام الرخاء والنماء !!

والمؤسف أيضا جاهرية التصريح مع علم قائله بوصفه رجل اعمال وواحدا من أثرياء العالم العشرة الكبار، يعلم بأن رأس المال جبان ، وبهذا التصريح العلنى الذى بثته كافة وسائل الاعلام وشيره اعداء الوطن ، هذا التصريح سيكون له سلبيات كثيرة على المستثمرين واعادة تفكيرهم فى الاستثمار أو جذب مستثمرين جدد. تصريح رجل الأعمال ليس فقط غريبا ولكنه مرفوضا ويجب محاسبته على ماذكره وتقديم اعتذار عنه ولايجب تركه هو وأهله باللعب بثوابت البلد ومفاهميها بدعوى أنهم مدعومين من الخارج ،هذا الخارج هو القائل على لسان جهابذة المملكة المتحدة : عندما يتعلق الأمر بأمن البلاد فليس هناك مصطلح ديمقراطية أو حرية . تصريح رجل الاعلام زاده امتعاضًا تصريح جديد من رجل سياسة ومخضرم فى المناصب الدبلوماسية ؛ يندد فيه هو الآخر بطريقة (السم فى العسل )باقتناء اولويات المشروعات ، وينتقد أيضا بطريقة (الهيرو ) الجديد سياسات واجراءات الدولة فى مواجهة اصحاب الأفكار الهدامة والأراء غير الوطنية .

هذا المتحدث الدبلوماسى هو نفس الشخص الذى كان يصفق ويعدد محاسن الدولة وقادتها عندما كان له فى المسؤلية والمناصب مكان وجاه ، والان يحدثنا بسدر مفتوح عن أشياء بدت له سيئة ويطالب بتغييرها ؛ ولكن ليس هذا هو الهدف ولكن هدفه مثل هدف رجل الأعمال أخذ البلاد الى خانة التشكيك والقلق والرفض وتوابع ذلك التى بالطبع مطلبا خارجيا ملحا ملحا بعدما فشل الخارج ومؤيديه فى جر مصر الى طريق الحرب والضياع . للدبلوماسى المحنك الذى خانه تفكيره ، ولرجل الأعمال الباحث عن ضم أصفار جديدة لرصيده البنكى ، لهما ولكل من لايريدون لبلادهم الأمن والأمان نقول ونطالب هؤلاء بقواتنا ؛ أتركوها لنا فنحن ليس لنا إلا هى، لانملك سوى بلد واحدة ولانعرف العيش بعيدا عنها ولا نستطيع ايضا ، اتركوا لنا مصر ودعونا نلملم عنها جروح أفعال وكلمات الطائشين ونجمل ثوب مصر بصور وأعمال عظماء ومحبين ، دعونا مع مصرنا نقول لها بلدى وان جارت عليا عزيزة .. فلتحيا مصر وتحيا مصر وتحيا مصر