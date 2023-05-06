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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يوضح فوائد زيادة الاستثمارات الألمانية في تصنيع السيارات

النائب علي بدر، عضو
النائب علي بدر، عضو مجلس النواب

قال النائب الدكتور على بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الفترة الراهنة تشهد معركة وسباق بين الدول علي زيادة الانتاج بمختلف أشكاله، بإعتباره من أهم الحلول الفعالة للتعامل مع الأزمات الإقتصادية العالمية كالتضخم وغيرها.

 

نقل تكنولوجيا صناعة السيارات 

 

و أكد “ بدر ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن زيادة الاستثمارات الألمانية في مجال صناعة السيارات بمصر، بالطبع يدعم نقل التقنيات التكنولوجية المرتبطة بعملية التصنيع، فضلا عن الخبرة الهامة التي سيحصل عليها الفنيين من المهندسين وغيرهم من العاملين في هذا المجال.

و أشار أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلي أن أهم فوائد التعاون مع ألمانيا في مجال صناعة السيارات، هي تأهيل السوق المصري للقدرة علي المنافسة العالمية وفتح أسواق عديده أمامه خاصة في حال مشاركة الدولة بأجزاء هامة من السيارة يتم تصنيعها محليا.

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وتابع النائب : أيضا العمل علي تقليل شريحة كبري من السيارات المستوردة من خلال منحها للمستهلك بشكل محلي، علاوة علي أن المُنتج الألماني ذو جودة فائقة ويتزايد الطلب عليه بشكل مستمر، لذا فإن بشكل عام هناك مكاسب إيجابية للإقتصاد الوطني جراء هذا التعاون.

والتقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ألكسندر رضوان، النائب بالبرلمان الألماني وعضو اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار. 

كما تم استعراض تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء السفير فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري. 

وأشار إلى أن مصر تولي اهتماماً بالغاً بالنهوض بصناعة السيارات وهو ما ظهر جلياً في إطلاق استراتيجية صناعة السيارات والبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وهو ما يمثل فرصة متميزة للشركات الألمانية العاملة في السوق المصري في مجال تصنيع السيارات. 

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