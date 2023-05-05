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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر: نستحق التتويج.. وجماهير الأهلي لا تتوقف عن المطالبة بالفوز

صدى البلد

عبر مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب بطولة كأس السوبر المصري على حساب بيراميدز، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

 

وأوضح أن الفوز بالسوبر محطة مهمة للغاية بموسم الفريق، وأن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في تقديم مباراة كبيرة، واستحقوا التتويج باللقب على حساب منافس قوي يملك عناصر مميزة في كل المراكز.

وأشار كولر إلى أن الفريق يخوض المرحلة الأخيرة من المنافسات في المسابقات المختلفة، وهي مرحلة تحتاج إلى جاهزية الجميع، مما يجعله يلجأ إلى التدوير في المشاركة بين اللاعبين، وأنه من الضروري للغاية أن تتم هذه العملية بذكاء للحفاظ على الجميع.

 

وأضاف: «نخوض مباريات قوية في فترة زمنية مضغوطة، ونسعى للفوز بكل البطولات. جماهير الأهلي لا تتوقف عن المطالبة بالفوز بالبطولات، ونحن نتفهم ذلك وهذه فلسفة الفريق بشكل عام».

 

وشدد كولر على أن الفريق لديه حالة من التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال البطولات التي يشارك بها، وأن الجهاز الفني يعمل بكل جد من أجل التتويج بالألقاب وإسعاد الجماهير.

 

مارسيل كولر ملعب محمد بن زايد بالإمارات الفوز بالسوبر منافس قوي التركيز الشديد

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