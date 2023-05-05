قندوسي: فخور بالتتويج بالبطولات مع الأهلي

أكد أحمد قندوسي، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي إنه فخور بالتتويج بالبطولات منذ وصوله إلى النادي الأهلي، وإنه سعيد بلقب السوبر المصري الذي حققه الفريق اليوم بعد الفوز على بيراميدز في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات.
وقال قندوسي: «ليس جديدًا على الأهلي التتويج بالبطولات، أعلم جيدًا قيمة الأهلي وأنه نادي بطولات، ومنذ انضمامي توجت بالألقاب مع الفريق، وهو شعور رائع بالنسبة إليَّ أتمنى أن أعيشه في كل البطولات التي يشارك بها الفريق».
وأكد لاعب الأهلي أن الجماهير دائمًا ما تكون كلمة السر في التتويج بكل بالبطولات، وأن وجودهم ودعمهم للفريق في الفترة المقبلة في غاية الأهمية، للاستمرار في حصد كل البطولات التي يشارك بها الفريق.
وتوج الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله علي معلول من ضربة جزاء، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات، ليضيف الفريق اللقب الـ13 في تاريخ النادي.