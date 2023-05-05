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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

ولي عهد الكويت يؤكد على الدور الرائد للملك تشارلز في توطيد العلاقات بين البلدين

صدى البلد

أكد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على الدور الرائد للملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا في توطيد العلاقات الممتدة والخاصة بين البلدين والشعبين الصديقين.

ونقل ولي عهد الكويت - خلال لقائه مساء اليوم /الجمعة/ في قصر باكنجهام الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا ووفقا لوكالة الانباء الكويتية - تهاني أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تتويجه ملكا للمملكة المتحدة، مستذكرا مكانة المملكة المتحدة الخاصة لدى دولة الكويت قيادة وشعبا كما عبر عن صادق تهانيه بهذه المناسبة.

ومن جانبه عبر الملك تشارلز الثالث عن خالص شكره لولي عهد الكويت على صادق المشاعر وامتنانه على حضوره لتقديم التهاني مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.
 

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