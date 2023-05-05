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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الأهلي يفوز بكأس السوبر المصري للمرة الـ13.. ويرفع رصيد بطولاته إلى 146

صدى البلد

فاز النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري عن موسم 2021-2022 بعد الفوز على نادي بيراميدز بهدف للا شيء، أحرزه علي معلول من ضربة جزاء، في المباراة التي أقيمت باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

بهذا الفوز يرتفع عدد مرات فوز الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري إلى ثلاث عشرة بطولة حققها في مواسم: 2003-2004، 2005-2006، 2006-2007، 2007-2008، 2008-2009، 2010-2011، 2013-2012، 2015-2014، 2016-2015، 2018-2017، 2019-2018، 2021-2020، 2021-2022.

لعب الأهلي 17 مباراة في تاريخ مشاركاته بالبطولة، فاز في 10 مباريات، وخسر في مباراة واحدة، وتعادل في 6 مباريات حسمت بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، 3 حسمت للأهلي و3 حسمت لمنافسيه، أحرز لاعبو الأهلي 18 هدفًا وتلقت شباكه 8 أهداف.

فاز الأهلي بالبطولة 13 مرة، والزمالك 4 مرات، وكل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش مرة واحدة.

بهذا الفوز يرتفع رصيد بطولات الأهلي إلى 146 بطولة. على المستوى المحلي فاز الأهلي بـ42 بطولة للدوري العام، و38 بطولة لكأس مصر، و13 بطولة لكأس السوبر، و7 بطولات في كأس السلطان حسين، و16 بطولة لدوري القاهرة، وبطولة واحدة لكأس الجمهورية العربية المتحدة، وبطولة واحدة لكأس الاتحاد المصري.

وعلى الصعيد القاري، فاز الأهلي بـ10 بطولات لدوري أبطال إفريقيا، و8 بطولات لكأس السوبر الإفريقي، و4 بطولات لكأس إفريقيا للأندية أبطال الكئوس، وبطولة واحدة لكأس الكونفيدرالية، وبطولة للكأس الأفرو آسيوية.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين.

 

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