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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عبد القادر: التتويج بالسوبر المصري بفضل المستوى المميز من جميع اللاعبين

صدى البلد

أكد أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق يمتلك تشكيلة مميزة من اللاعبين قادرة على المنافسة بقوة في جميع البطولات، وأن التتويج بالسوبر لم يأتِ من فراغ بل بفضل المستوى المميز لجميع اللاعبين.

وأضاف عبد القادر: إن الجميع داخل الفريق كانوا يعلمون جيدًا أن هناك دوافع قوية لدى فريق بيراميدز للتتويج بلقب السوبر المصري، خاصة بعد خسارتهم كأس مصر أمام الأهلي قبل أسبوعين، ولكن لاعبو الأهلي كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في حصد اللقب.

وحرص عبد القادر على توجيه الشكر إلى جماهير الأهلي التي ساندت اللاعبين من المدرجات بأعداد كبيرة، مؤكدًا أن وقوفهم خلف الفريق باستمرار يدفع اللاعبين إلى القتال من أجل الفوز بكل الألقاب.

أحمد عبد القادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التتويج بالسوبر

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