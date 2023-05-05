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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنشيلوتي: سنبذل قصارى جهدنا للتتويج بلقب كأس الملك الإسباني

صدى البلد

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، على مواجهة أوساسونا، المقرر إقامتها غدا، على ملعب "لا كارتوخا" ضمن منافسات نهائي كأس الملك.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "من الرائع جداً لعب مباراة نهائية لأنني أفكر دائماً انها  قد تكون الأخيرة، قد تكون هذه الأخيرة وسنستمتع بها، قلتُ ذلك للاعبين لأنها مباراة خاصة، نحن سعداء بالتواجد هنا، لقد وصلنا إلى هذا النهائي بفضل فوزنا على كاثيرينيو، فياريال، أتلتيكو وبرشلونة، سنبذل أفضل ما لدينا من أجل الفوز".
 
وأكمل: "سنخرج إلى أرض الملعب دون التفكير فيما سيحدث بعد ذلك. سنخرج بأقصى طاقاتنا للفوز بلقب آخر. قلتُ مرات عديدة ان التحضير لهذه المباريات عندما يكون لديك هذا الفريق الرائع أمر بسيط للغاية".

وعن مودريتش أشار: "هناك شكوك حول مشاركة مودريتش، تدرب بالأمس جيداً ودون مشاكل. سيتدرب من جديد اليوم وسنقيّم الأمر معه وسنرى إن كان قادراً على اللعب أساسياً، الأحاسيس جيدة جداً وسنتخذ القرار بعد التدريبات، إن لم يشعر بحالةٍ جيدة فلن نخاطر، لكن إن كان بحالةٍ جيدة فسيلعب".

وتابع: "البطاقات الحمراء هي قضية مهمة، إنها كثيرة جداً، البطاقات الحمراء تحمي صحة اللاعبين، ولكن ليست كلها لذلك الهدف، بعضها غير مستحقة، لا نفكر بما سيحصل في أرض الملعب، سنلعب ضد فريق قوي ينافس بشكل جيد، سنقدم مباراة صحيحة دون احتجاجات، آمل أن تكون مباراة مثالية على جميع الصعد".

واختتم: "الحديث عن مستقبلي اليوم ليس شيئاً مناسباً اليوم، يجمعني ود كبير واستثنائي مع الرئيس وخوسيه أنخل، كذلك أحظى بمودة النادي والمشجعين، أود الفوز بنهائي كأس الملك ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

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