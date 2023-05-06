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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقابل أموال.. شخص يدير شبكة لتوزيع الإنترنت أعلى سطح عقار بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية

تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة وتشغيل شبكة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص بدار السلام بالقاهرة يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم المصنفات.

تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بإدارة وتشغيل شبكة إنترنت هوائية "بدون ترخيص" بأعلى سطح العقار محل سكنه بقصد توزيعها على عملائه مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (عدد 7 "راوتر" إنترنت – 9 جهاز سويتش – 3 أطباق هوائية خاصة بالشبكة لإرسال الإشارة – 2 جهاز "نانو إستيشن" لإرسال وإستقبال الإنترنت – 2 جهاز "سيلفر" كبير الحجم لتوزيع الإنترنت – كيسة كمبيوتر – 2 جهاز سويتش توزيع) .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق الربح المادى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة توزيع الانترنت جرائم المصنفات راوتر قسم شرطة دار السلام

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