روسيا تبدأ هجوما على باخموت بدعم من القوات المحمولة جوا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، بدء هجوم قواتها على باخموت بدعم من القوات المحمولة جوا، مشيرةً إلى أن وحداتها الهجومية تواصل التقدم في الجزء الغربي من المدينة.

ونشرت قناة "باخموت 2022" على التليغرام ، مساء الجمعة، مقطع فيديو يظهر احتراق مدينة باخموت واشتعال النيران في كل مكان.

وقالت قناة "العملية Z: مراسلون حربيون في الربيع الروسي" الشهيرة على التليغرام إن "وابلًا من قاذفات الصواريخ РСЗО قصف أحد الأحياء الأخيرة للقوات الأوكرانية".

وأضافت أن "أحد الجنود الأوكران من منطقة باخموت كتب: باخموت مضاءة كأنها تحتفل بالعام الجديد".

وفي الوقت نفسه أعلن زعيم فاجنر يفجيني بريجوجين أن قواته "تقدمت اليوم في اتجاهات مختلفة بمقدار يصل إلى 170 مترًا واحتلت 59500 متر مربع من باخموت"، وأن "2.52 كيلومتر مربع فقط تحت سيطرة العدو".

وأضاف: "كما قلت اليوم، لا يزال لدينا بقايا من الفرص للسيطرة على باخموت حتى نهاية يوم 9 مايو.. الكلاب تنبح، ولكن القافلة تسير".

وفي وقت سابق، قالت كييف إن مقاتلي فاجنر يعززون مواقعهم لمحاولة الاستيلاء على المدينة قبل احتفال روسيا بعيد النصر في الأسبوع المقبل.