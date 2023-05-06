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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الجيش السوداني: الميليشيا تواصل التعدي على البعثات الدبلوماسية بالبلاد

الدعم السريع
الدعم السريع

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن القوات المُسلحة السودانية، أعلنت منذ قليل مُواصلة ميليشيا الدعم السريع المُتمردة القصف العشوائي على بعض المناطق في محيط منطقة بحري ووسط الخرطوم، بما فيها المناطق السكنية، وكشفت في بيان صادر عنها، أنه في إطار عمليات التخريب الممنهجة ونشر الفوضى بالعاصمة، قامت الميليشيا المُتمردة بنهب وحرق مول عفراء التجاري وكسر ونهب بنك الخرطوم بالفتيحاب.

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وأكدت أن الميليشيا المُتمردة تواصل التعديات على البعثات الدبلوماسية بالبلاد، حيث احتلت عناصر منهم مقر الملحقية العسكرية للسفارة السعودية بحي الرياض، وتمركزت به قوة على متن 17 عربة مُسلحة، كما أبلغت سفارة جمهورية تشاد بتعرض مجموعة من المتمردين لهم بمقر السفارة وحاولوا سرقة السيارة الرسمية للسفير إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك.

 

وذكرت القوات المسلحة السودانية، أنه جارٍ رصد تحركات تعزيزات للميليشيا المتمردة من جنوب كردفان على متن 52 عربة مسلحة تجاوزت منطقة جبرة الشيخ، ومجموعة أخرى قادمة من إقليم النيل الأزرق على متن 38 عربة متحركة حاليًا على طريق المناقل، وأضافت أنه جاري المتابعة والرصد الدقيقين لكل التحركات العسكرية للميليشيا داخل وخارج العاصمة وقواتنا على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي متغيرات.

 

وقال بيان الجيش السوداني إنه: "لاحظنا استنفار قيادة الميليشيا المتمردة لعناصر ومرتزقة غير سودانيين من دول غرب إفريقيا، مما يفسر مظاهر من سلوكياتهم الغريبة على قيم وعادات الشعب السوداني من انتهاك لحرمات البيوت ونهب الممتلكات العامة والخاصة والجنوح إلى تدمير وتخريب المنشآت الحيوية بالبلاد، كما تلاحظ استخدامهم لسيارات مدنية، يشتبه أنها مسروقة من مواطنين".

 

وجددت القوات المسلحة السودانية الدعوة لأفراد الميليشيا بعدم جدوى الاستمرار في هذه المغامرة الفاشلة والاستفادة من عفو السيد القائد العام بالتبليغ لأقرب قيادة أو وحدة عسكرية بجميع أنحاء البلاد، كما نشير إلى استعداد القوات المُسلحة تسهيل ترحيل الأجانب منهم إلى بلادهم بسلام.

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