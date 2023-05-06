توافد طلاب صفوف النقل على المدارس لبدء امتحانات الترم الثاني

يتوافد الآن طلاب صفوف النقل الموجودون في مختلف محافظات الجمهورية على المدارس، استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بشكل غير موحد على مستوى الجمهورية، ولكن يتم عقدها وفقا للجداول المعتمدة رسميا في كل محافظة من محافظات الجمهورية.

وتلتزم جميع مدارس الجمهورية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي من شأنها تحقيق الانضباط داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، وتطبيق التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023.

كما تلتزم جميع المدارس بالتيسير على جميع الطلاب، وتوفير الجو الهادئ لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بشكل سهل وخالٍ من أي توتر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك غرف عمليات في جميع مديريات التربية والتعليم، تختص بمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية في جميع لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، وإيجاد حلول سريعة لأي مشكلة تحدث في أي لجنة.

ويقوم مديرو الإدارات التعليمية بجولات ميدانية يومية للمرور على لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لمتابعة سير أعمال الامتحانات، مع توفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.

وصدرت تعليمات واضحة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجميع المدارس، تشدد على عدم السماح بدخول لجان الامتحانات بالهاتف المحمول للطلاب والملاحظين طوال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 نهائياً، مع التشديد على تعرض المخالفين لهذه التعليمات بالمساءلة القانونية وإلغاء الامتحان.