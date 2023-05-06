نقطة الانطلاق.. هلا رشدي تتحدث عن فرقة أيامنا الحلوة

كشفت الفنانة هلاى رشدي، عن نقطة إنطلاقها وعن فرقة “أيامنا الحلوة”، قائلة: إن فرقة أيامنا الحلوة تعتبر هي نقطة انطلاقها، معقبة: “خرجت من السوشيال ميديا على الفرقة على طول”.

وأضافت الفنانة هلاى رشدي، خلال حوارها ببرنامج “بيت للكل” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “المايسترو محمد عثمان من الأشخاص التي تحب كل ما هو جديد ومختلف، ومن خلال هذا جاب أشخاص مختلفين وجمعهم فى فرقة واحدة”.

وتابعت الفنانة هلاى رشدي: “كل شخص فى فرقة أيامنا الحلوة يقدم اللون بتاعه، من شكوكو أو فيروز أو من تراثنا أو أجنبي، والمايسترو محمد عثمان هو من أكتشف فى صوتي تفاصيل أخري”.