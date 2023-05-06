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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الحسنة: التجمع التنموي بمنطقة خشم القاد نموذج متكامل الخدمات

التجمع التنموي بخشم
التجمع التنموي بخشم القاد بمركز الحسنة

أوضح المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ، أن التجمع التنموي  بمنطقة خشم القاد، الذي افتتحه اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ ، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، ذكرى تحرير سيناء ال٤١.، يعتبر نموذج متكامل الخدمات .

حيث يضم  التجمع " مسجد _ مدرسه _ ملعب رياضي _ استديو _ محل تجاري _ مبني مخصص للديوان _ محطة مياه وصرف صحي".

 

احتياجات المواطنين:

 

وأكد المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة  الحسنة ، حرص اللواء شوشة ،  علي تلبية كافة مطالب واحتياجات جميع المواطنين  بمركز ومدينة الحسنه لتسهيل سبل المعيشة عليهم ،وتقديم أوجه الدعم اللازم في شتي القطاعات وتذليل كافة العقبات لتيسير علي المواطنين بمركز ومدينة الحسنة.

 

وقد عقد العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة ، اجتماعا بجميع الأهالي من المستحقين بقاعة المؤتمرات بديوان عام مجلس مدينة الحسنة واستمع  الي كافة أسئلة المواطنين ومقترحاتهم ،للعمل على توفير كافة إحتياجات المواطنين  ،  وتوفير الحياة الكريمة لهم من خلال إقامة المشروعات التنموية، والعمل على تطوير الخدمات المقدمه لهم في كافة القطاعات

 

حيث تمثل  التجمعات التنموية علي أرض وسط سيناء ، ن من أنجح  المشروعات علي مستوي محافظات الجمهورية

 

 

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الحسنة التجمع التنموي نموذج الخدمات

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