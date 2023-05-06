12 درجة فرق بين درجات الحرارة ليلا ونهار.. تفاصيل طقس السبت

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية توقعاتها للطقس عن اليوم السبت 6 مايو، التي تضمنت انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة صباحا، ومائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية إن الطقس سيكون مائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن يشهد اليوم نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية.





حالة البحرين

البحر المتوسط : معتدل، مضطرب، وارتفاع الموج (١.٥ : ٢.٥ متر)

البحر الأحمر: خفيف، معتدل، وارتفاع الموج (١ :١.٥متر)



درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :



القاهرة الصغرى 16 والعظمى 28



العاصمة الإدارية الصغرى 17 والعظمى 28



6 أكتوبر الصغرى 16 والعظمى 29



بنها الصغرى 17 والعظمى 28



دمنهور الصغرى 16 والعظمى 26



وادى النطرون الصغرى 15 والعظمى 27



كفر الشيخ الصغرى 17 والعظمى 27



المنصورة الصغرى 16 والعظمى 27



الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 28



شبين الكوم والصغرى 17 والعظمى 29



طنطا الصغرى 17 والعظمى 27



دمياط الصغرى 18 والعظمى 26



بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 24



الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 29



السويس الصغرى 17 والعظمى 28



العريش الصغرى 16 والعظمى 24



رفح الصغرى 16 والعظمى 23



رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 31



سانت كاترين الصغرى 12 والعظمى 27



الطور الصغرى 18 والعظمى 32



طابا الصغرى 22 والعظمى 29



شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 31



الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 23



العلمين الجديدة الصغرى 15 والعظمى 23



مطروح الصغرى 16 والعظمى 22



السلوم الصغرى 16 والعظمى 23



سيوة الصغرى 18 والعظمى 26



الغردقة الصغرى 20 والعظمى 30



مرسى علم الصغرى 21 والعظمى 32



شلاتين الصغرى 20 والعظمى 32



حلايب الصغرى 20 والعظمى 30



أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 29



الفيوم الصغرى 17 والعظمى 28



بنى سويف الصغرى 17 والعظمى 29



المنيا الصغرى 18 والعظمى 29



أسيوط الصغرى 17 والعظمى 30



سوهاج الصغرى 18 والعظمى 32



قنا الصغرى 19 والعظمى 33



الأقصر الصغرى 20 والعظمى 35



أسوان الصغرى 20 والعظمى 35



الوادى الجديد الصغرى 21 والعظمى 35



أبوسمبل الصغرى 21 والعظمى 35