بحضور 4 وزيرات.. القومي للمرأة ينظم حوارا بمناسبة صدور كتاب "بنات النيل"

ينظم المجلس القومي للمرأة اليوم حوار بالتعاون مع دار الشروق بعنوان "بنات النيل :نساء مصريات غيرن عالمهن" .

يشارك في الحوار الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى،والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة .

وبحضور أميرة أبو المجد عن دار الشروق، و السيدة الدكتورة سامية إسكندر سبنسر - محررة كتاب "بنات النيل"، ولفيف من الخبراء والسفيرات والشخصيات العامة .



"بنات النيل : نساء مصريات غيرن عالمهن"

ويأتي الحوار بمناسبة صدور النسخة العربية من كتاب "بنات النيل : نساء مصريات غيرن عالمهن "والذي يحكى قصة نجاح احرزتها نماذج من الشخصيات البارزة سواء في مصر أو في الخارج، حيث يقوم المجلس بإستضافتهن لإقامة الفرصة للمهتمين بشؤون المرأة في مصر للقاء بهن وعقد حوار معها ،ويتضمن اللقاء مجموعة من الموضوعات مثل العمل السياسي والخدمة العامة ،المجال الأكاديمي والعلمي ، القطاع المصرفي وإدارة الأعمال.

