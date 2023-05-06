خالتي صفية والدير.. عرض مسرحي لفرقة سنورس المسرحية في الفيوم

تستمر فرقة سنورس المسرحية في تقديم عروضها المسرحية لمسرحية "خالتى صفية والدير" على خشبة مسرح نادي المعلمين بسنورس، بحضور المحاسب محمود هاشم، رئيس مجلس مدينة سنورس، وبحضور أعضاء اللجنة الدكتور مسعود شومان والمخرج سامح مجاهد.
تتزوج خاله عسران
تدور أحداث العرض حول شخصية صفية التي تقع في حب الشاب حربي، وتتزوج خاله عسران بعد تأكدها من حبه لأخرى، وبعد تدبير العمدة المكائد بين حربي وعسران، يقتل عسران للدفاع عن نفسه ويحبس حربي، تقرر صفية تربية ابنها حسان ليأخذ بثأر أبيه وقتل حربي بعد خروجه من السجن، ولكن يقع ما لم تخطط له صفية.
المسرحية للمخرج كمال عتمان، تأليف بهاء طاهر، إعداد مسرحى سعيد حجاج ديكور وملابس مصطفى فكرى، موسيقى وألحان وليد خلف، مساعد مخرج عيد عثمان.
بدأ عرض "خالتى صفية والدير" من يوم 1 مايو حتى يوم 7 مايو، الساعة 9 مساءً.يوميا.