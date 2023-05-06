بمناسبة أعياد أول مايو.. حزب مستقبل وطن بالإسكندرية ينظم احتفالية لتكريم العمال

نظمت أمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، احتفالية كبرى لتكريم عدداً من العمال المتميزين تقديراً لجهودهم الملموسة بالمحافظة وذلك بمناسبة الاحتفالات بعيد العمال، في حضور رؤساء وأعضاء اللجان النقابية ورؤساء الشركات والقطاعات.

وخلال الاحتفالية، قدم النائب عبد الفتاح محمد عبدالفتاح عضو مجلس النواب أمين العمال والفلاحين بالمحافظة، الشكر للقيادة السياسية والقيادات الحزبية بحزب مستقبل وطن علي رعاية العمال وتنظيم الاحتفال بعيد العمال تقديرا لدورهم في دفع العملية الانتاجية وخدمة الوطن.

وأكد "عبدالفتاح" أن العمال يلعبون دور كبير يعظم العملية الإنتاجية ويسهم في زيادة الدخل القومي للاقتصاد المصري وأن القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجهت بتنفيذ العديد من المشاريع العملاقة وذلك في ظل ظروف دولية صعبة.

وأشار "عبدالفتاح" إلى افتتاح الرئيس السيسي العديد من المصانع الجديدة في مختلف المجالات، وإعادة تشغيل العديد من المصانع المتوقفة وتنفيذ شبكة طرق كبيرة الأمر الذي يساعد على الاستثمار في مصر، فضلاً عن تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل لرفع المعاناة عن كاهل الأسر المصرية.

وتقدم المُكرمون، بالشكر والتقدير للرئيس السيسي، باعتباره المساند والداعم الدائم لهم، خاصة في القرارات الأخيرة، ومن هامها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، مع تفعيله فور الانتهاء من الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه، بالإضافة إلى توجيه الشكر لحزب مستقبل وطن وقياداته الوطنية المتميزة، على جهودهم الدائمة والمستمرة في إقامة الفعاليات والمبادرات التي تخدم المواطنين.