بيان مشترك.. ترحيب سعودي أمريكي بمحادثات القوات المسلحة السودانية مع ميليشيا الدعم

أصدرت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة اليوم السبت، بيانا مشتركا حول الأوضاع في السودان في ظل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال البيان الذي نشرته وكالة أنباء السعودية "واس" إن "ترحب المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة يوم السبت، وتحثان كلا الطرفين على استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني والانخراط الجاد في هذه المحادثات ورسم خارطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية والتأكيد على إنهاء الصراع وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة".

وأضاف البيان: "تنوه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بجهود كافة الدول والمنظمات التي أبدت تأييدها لعقد هذه المباحثات بما في ذلك مجموعة دول الرباعية وجامعة الدول العربية والآلية الثلاثية. وتحث المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على استمرار بذل الجهود الدولية المنسقة لمفاوضات واسعة تشارك فيها كل الأحزاب السودانية".

محادثات في جدة

بدوره أكد الجيش السوداني أنه أرسل وفدا إلى مدينة جدة لإجراء محادثات بخصوص هدنة في البلاد في إطار مبادرة سعودية أمريكية مشتركة.

وقال الجيش السوداني في بيان نشره على صفحته على فيسبوك إن الوفد سافر إلى جدة مساء الجمعة.

وتواصلت المعارك، الجمعة، رغم الهدنة التي تعهد القائدان العسكريان اللذان يتنازعان السلطة الالتزام بها، ورغم التهديدات الأميركية بفرض عقوبات.

ولليوم الـ21 على التوالي، تواصلت الضربات الجوية والتفجيرات في عدد من أحياء الخرطوم لاسيما في محيط المطار على الرغم من وعود بهدنة.

ومنذ 15 أبريل، أسفر القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) عن سقوط نحو 700 قتيل وآلاف الجرحى، بحسب مجموعة بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثه (إيه سي إل إي دي). ومن بين القتلى أطفال "بأعداد كبيرة"، وفقا للأمم المتحدة.