نشرة الأخبار.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 6 مايو 2023.. إكتشف العلاج المنزلي الأرخص والأكثر فاعلية للبواسير.. كهربا يعلن تجديد عقده مع الأهلي

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها ما يلي :

بروتين طبيعي .. تناول هذا الكوب فى الصباح وإنسي آلام العظام

فوائد بذور الكتان: من المهم جدًا الحفاظ على قوة العظام. يمكن أن تكون هناك مشكلة في آلام العظام بسبب الضعف و خطر الإصابة بالكسر أيضًا، على الرغم من أهمية العظام في كل مكان، إلا أن الحبل الشوكي له أهمية مختلفة، يعطي هذا العظم الاستقرار والتوازن للجسم.

ماذا يقال للمعتمر عند العودة ؟ أدعية وعبارات جميلة

ماذا يقال للمعتمر عند العودة من العمرة ؟ من الأمور التي يبحث عنها الكثير الآن ونحن في موسم عودة المعتمرين من العمرة، بعد الانتهاء من أداء مناسك عمرة شهر رمضان المبارك.

40 جنيها للبلطي الأسواني.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 6 مايو 2023

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم، السبت 6 مايو 2023.

واستقرت أسعار الأسماك والجمبري والمأكولات البحرية، حيث تراوح سعر السمك البلطي نمرة 1 بين 30 و38.5 جنيه للكيلو، وفقا لآخر تحديث لـ سوق العبور.

أسرع طريقة للتخلص من الصلع وتطويل الشعر.. إكليل الجبل يتصدر TikTok

في الآونة الأخيرة، تسبب زيت إكليل الجبل المعروف في إثارة ضجة عبر تطبيق الفيديوهات TikTok، إذ يقال أن هذه العشبة التي تستخدم كطب بديل في بعض الثقافات، تسرع نمو الشعر وتخفف الحكة في فروة الرأس.

بعد هجومها على زوجة حسن شاكوش.. اطلالات أثارت ضجة حول رضوى الشربيني

تصدَّرت رضوي الشربيني تريند السوشيال ميديا، بسبب تعليقها على ما قام به المطرب الشعبى حسن شاكوش وطرده لزوجته .

إكتشف العلاج المنزلي الأرخص والأكثر فاعلية للبواسير

البواسير مشكلة شائعة يمكن أن تؤثر على أي شخص، والسبب الرئيسي لذلك هو نقص الألياف في الطعام وقلة تناول الماء بسبب نقص الألياف ، قد تصاب بالإمساك مما يؤدي إلى البواسير، تناول الموز هو العلاج المنزلي الأرخص والأكثر فعالية للبواسير.

عقب التتويج بالسوبر .. كهربا يعلن تجديد عقده مع الأهلي

اعلن محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي والمنتخب المصري عن تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة الحالية.

واكد كهربا عبر برنامج “أللعيب ” بقناة أم بي سي مصر أنه جدد عقده مع الأهلي لمدة عامين .

القصة ناقصة| أول تعليق من حسن شاكوش بعد اتهامه بطرد زوجته وسرقتها

خرج الفنان حسن شاكوش، عن صمته للرد على ما أثير من أنباء خلال الساعات الماضية حول اتهامه بطرد زوجته، وسرقتها.