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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لازم الأهلي يهاجم بطريقة أفضل .. فرج عامر يعلق على مباراة السوبر

صدى البلد

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على مباراة الأهلي وبيراميدز أمس في كأس السوبر المصري.

وكتب عبر فيسبوك: “مباراة السوبر اليوم لم تكن سهلة علي الاهلي ابدا كانت قمة الصعوبة، ولازم نعترف بان باتشيكو مدرب كبير وبيراميدز كان ند للاهلي طوال المباراة وان محمد الشناوي هو نجم المباراة الحقيقي وصد كرات صعبة جدا ، ومحمود متولي ثغرة في دفاع الاهلي لانة كان بطيئ، وان  الباك اليمين لبيراميدز لاعب كبير وكان بيجد مساحات للعب خلف معلول وشكل خطورة كبيرة علي الاهلي  بكراته العرضية   ، هجوم الاهلي محمد شريف كان تايهة وسلم نفسة لمدافعي بيراميدز ومن المفروض يلعب افضل  من كدة   الاهلي افتقد الي بناء الهجمات   خلال الشوط الاول ، ل وكهربا اهدر فرصتين صعب جدا فقدهما. لازم الاهلي  يهاجم  بطريقة أفضل مما كان عليه ويعمل جمل هجومية مباغته تفتح دفاع الخصم ، عموما  الاهلي  كان افضل و استحق الفوز ، لازم لاعبي الاهلي يركزوا لان القادم للاهلي من منافسات افريقية صعب جدا”.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعد تغلبه على بيراميدز بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

كان الوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلبي لتتجه المباراة إلى الوقت الإضافي، الذي شهد شوطه الأول هدف الفوز للنادي الأهلي عن طريق على معلول من ركلة جزاء.

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